الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة بنى تحتية عسكرية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

زعم الجيش الإسرائيلي، بأن "سلاح الجو هاجم بنى تحتية عسكرية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت". وفي وقت سابق، وجه الجيش الإسرائيلي 11 تهديدًا إلى سكان الضاحية الجنوبية وشن سلسلة غارات بعدها شملت العديد من المناطق السكنية في الضاحية.

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