"معاريف": هدف المرحلة الثانية من عملية الجيش الإسرائيلي هو الضغط على حزب الله بشأن مفاوضات التسوية في لبنان

أفادت صحيفة "معاريف"، بأن "هدف المرحلة الثانية من عملية الجيش الإسرائيلي في لبنان هو القضاء على القدرة الصاروخية لحزب الل"، كاشفةً أن "هدف المرحلة الثانية من عملية الجيش الإسرائيلي هو الضغط على حزب الله بشأن مفاوضات التسوية في لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.