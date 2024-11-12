غارات أميركية على الحديدة بعد رصد إطلاق صواريخ حوثية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أفادت مصادر قناتي “العربية” و”الحدث” بأن الطيران الأميركي استهدف، ليل الاثنين-الثلاثاء، بعدة غارات مواقع لميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة الساحلية وفق العربية.

وجاءت الغارات بعد رصد إطلاق ثلاثة صواريخ حوثية من مناطق الدريهمي جنوبي الحديدة، ومن منطقة باجل شرق المحافظة.

وأكدت مصادر محلية أن الغارات الأميركية استهدفت منصات إطلاق الصواريخ في الدريهمي.

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن قد قالت صباح الاثنين أن ضربات جوية أميركية بريطانية استهدفت محافظتي صعدة وعمران. وأشارت وسائل إعلام حوثية إلى 7 غارات أميركية بريطانية استهدفت محافظة عمران شمال اليمن وغارتين على محافظة صعدة.

والأحد، قالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” إن مقاتلات أميركية هاجمت أهدافا للحوثيين باليمن. وأضاف البنتاغون أن مقاتلات أميركية شنت غارات جوية عدة ليل السبت على منشآت تخزين أسلحة متطورة تابعة للحوثيين في اليمن.

ويشن الحوثيون هجمات على الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر من العام الماضي، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وأدت الهجمات إلى شن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، وتسببت في تعطيل التجارة العالمية، إذ قام أصحاب السفن بإعادة توجيه سفنهم بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.

يذكر أن الحوثيين كانوا استهدفوا أكثر من 150 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات بدون طيار منذ أكتوبر 2023. فقد استولت الجماعة على سفينة وأغرقت اثنتين في الحملة التي أسفرت أيضًا عن مقتل أربعة بحارة.

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