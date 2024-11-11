شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية تؤكد ثوابت القاهرة تجاه القضية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، ركزت على ثوابت مصر التي لا يمكن التنازل عنها حول القضية الفلسطينية وما تشهده المنطقة من صراعات نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي وضع المنطقة والعالم ـ كما أشار الرئيس ـ في مفترق الطرق.

وأضاف "الزهار"، أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة تضمنت رؤية شاملة وخارطة طريق لإحلال السلام بالمنطقة وهو النهج الذى اتبعته مصر وتحملت مسئولياته؛ خلال العقود الماضية؛ خاصة في ظل تمسك مصر بالسلام القائم على العدل كخيار استراتيجى، من أجل استعادة الحقوق المشروعة؛ وفقا لمقررات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن كلمة الرئيس السيسي تأكيد على دور مصر المحوري في حماية استقرار المنطقة والحفاظ على حقوق الشعوب العربية.

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الرئيس السيسي حرص على تسليط الضوء على الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، خاصة أن مصر تعمل بلا كلل مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حذر من خطورة انجرار المنطقة إلى صراع إقليمي واسع النطاق، لما قد يحمله ذلك من تداعيات كارثية على أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وأشار "الزهار"، إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حلول سياسية عادلة تُجنب المنطقة المزيد من الأزمات، بجانب اتخاذ إجراءات على الأرض ضد الاحتلال الإسرائيلي، ليدرك أن هناك من يقف أمام همجيته التي لا تتوقف ، مؤكدا أن مشاركة الرئيس السيسي فى القمة العربية الإسلامية تعكس الدور المحورى لمصر في القضايا الإقليمية والدولية؛ والتزامها الدائم بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.