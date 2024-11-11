البرلمان الياباني يعيد انتخاب إيشيبا رئيساً للوزراء

ابوظبي - سيف اليزيد - أعاد البرلمان الياباني انتخاب شيجيرو إيشيبا رئيسا للوزراء، اليوم الاثنين، بعدما تكبد ائتلافه الحاكم خسارة انتخابية. وخسر الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الذي ينتمي إليه إيشيبا، وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو، أغلبيتهما في مجلس النواب الذي يتألف من 465 مقعدا، في الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر الماضي.

واجتمع البرلمان في جلسة خاصة، اليوم الاثنين، لاختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث يتطلب القانون إجراء تصويت خلال 30 يوما من إجراء انتخابات عامة. وتغلب إيشيبا على زعيم المعارضة الرئيسي، يوشيهيكو نودا، بحصوله على 221 صوتا مقابل 160، في أول جولة إعادة منذ 30 عاما. وتستعد حكومة إيشيبا لمشاركة رئيس الوزراء في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) وقمة مجموعة العشرين، في وقت لاحق من الشهر الجاري، فضلا عن عقده اجتماعا محتملا مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.