الإذاعة الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر أنهى اجتماعه بالموافقة على المنحى المعروض لتسوية بلبنان

أفادت الإذاعة الإسرائيليّة، بحسب ما نقلت عنها قناة "الجزيرة"، بأنّ "المجلس الأمني الوزاري المصغّر أنهى اجتماعه بالموافقة على المنحى المعروض لتسوية في لبنان". وكانت قد زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أمس، بأنّ "إسرائيل والولايات المتّحدة الأميركيّة ولبنان تبادلوا مسودّات اتفاق وقف إطلاق النّار في لبنان"، كاشفةً أنّ "مجلس الوزراء السّياسي الأمني سيناقش مساء الأحد، مستجدّات مفاوضات التّسوية مع لبنان". ونقلت عن مصادر مطّلعة، قولها إنّ "هناك فرصةً جيّدةً للتّوصّل إلى اتفاق في لبنان".

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