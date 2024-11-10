بزشكيان لمحمد بن سلمان: سيكون لقمة الرياض نتائج فعالة في وقف جرائم الكيان الصهيوني والحرب في غزة ولبنان

بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية و التطورات في المنطقة، واعرب الجانبان عن أملهم في توسيع وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن بزشكيان قال إنه "لم أتمكن من تلبية دعوة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة في الاجتماع الخاص لرؤساء منظمة التعاون الإسلامي بسبب جدول أعمالي المزدحم"، مشرا إلى ان "النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف سيحضر هذا الاجتماع".

واكد بزشكيان أنه "لا يساورني أدنى شك في أن هذا الاجتماع في الرياض سيكون له نتائج فعالة وملموسة في وقف جرائم الكيان الصهيوني والحرب وسفك الدماء في غزة ولبنان".

ومن جهته صرح ولي عهد السعودية "أننا نتفهم ظروفكم تماماً ونتمنى التوفيق لأشقائنا في إيران"، وقال: "العلاقات الإيرانية السعودية تمر بمنعطف تاريخي وآمل أن ترتقي إلى أعلى المستويات في جميع المجالات".

واضاف: "نقدر فرصة تواجد النائب الأول لكم في الرياض وسيكون لنا مباحثات ثنائية معه".