أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وبعد رصد ‏تحرّكات لقوّة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التّسلّل باتجاه بلدة عيناثا، وعند السّاعة 03:30 من فجر اليوم الأحد، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مع القوّة المُتسلّلة عند الأطراف الجنوبيّة الغربيّة لبلدة عيترون؛ ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": اشتبكنا مع قوة إسرائيلية متسللة عند أطراف عيترون وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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