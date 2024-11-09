ذكرت القناة 13 الإسرائيلية بان الجيش الاسرائيلي يقترب من إعلان انتهاء العملية البرية في لبنان. ولفتت القناة 13 الإسرائيلية الى ان التقديرات بأن أكثر من 90 بالمئة من العمليات البرية للجيش في لبنان قد انتهت، وذكرت التقديرات بأن الجيش لن يعلن انتهاء العملية البرية في لبنان قبل التوصل إلى اتفاق سياسي.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية: تقديرات بأن الجيش لن يعلن انتهاء العملية البرية في لبنان قبل التوصل إلى اتفاق سياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.