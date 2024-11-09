الجيش: وصول طائرة من دولة هنغاريا تحمل مساعدات إنسانية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 9 / 11 / 2024، وصلت إلى مطار بيروت الدولي طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدّمة هبة من دولة هنغاريا. جرى تسلّم الهبة بحضور قائد القوات البرية الهنغارية Brigadier General Balázs Szloszjár وممثل العماد قائد الجيش والملحق العسكري الهنغاري".

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