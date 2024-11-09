الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في عيون السيمان

أعلنت قيادة الجيش في بيان ان "وحدة مختصة من الجيش عملت على تعطيل قنبلتي طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي، ونقلهما من أحد المباني إلى حقل رماية عيون السيمان حيث سيصار إلى تفجيرهما بتاريخ 9/11/2024، ما بين الساعة 14,00 والساعة 17.00".

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