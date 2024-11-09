اهالي صور ناشدوا المعنيين العمل السريع على إصلاح الأعطال التي تعرضت لها شبكة الاتصالات

ناشد اهالي مدينة صور ومحيطها المعنيين بضرورة العمل السريع على إصلاح الأعطال التي تعرضت لها شبكة الاتصالات في المنطقة، إثر الغارات الإسرائيلية الأخيرة.
واكدوا في بيان ان "هذه الأعطال أدت إلى الإنقطاع التام، مما أثر بشكل كبير على التواصل بين الأهالي والمواطنين في أوقات حرجة، خاصة في ظل الظروف الراهنة في جنوب لبنان".
وناشدوا المعنيين بتكثيف الجهود لإصلاح الأعطال بأسرع وقت ممكن، وتوفير الحلول اللازمة لاستعادة الخدمة بشكل كامل، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان بشكل عام.
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