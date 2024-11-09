تحديث صراع المنافسة على أغلبية مجلس النواب الأمريكي بعد حسم مجلس الشيوخ للجمهوريين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يستمر الإعلان عن النتائج في سباقات مجلس النواب في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستحدد الحزب المسيطر على المجلس.

ويدافع الجمهوريون في مجلس النواب عن أغلبية ضئيلة، فازوا بها في عام 2022، إلى حد كبير على خلفية المكاسب التي تحققت في الولايات الزرقاء مثل نيويورك وكاليفورنيا. ومن المتوقع مرة أخرى أن تكون المسابقات في تلك الولايات أساسية لتحديد الحزب الذي سيفوز بالمجلس هذا العام وفقا لـ ” CNN ”

وفيما يلي آخر تحديث على نتائج فرز الأصوات حيث يحتاج أي حزب لـ218 مقعدا ليضمن الأغلبية في المجلس:

الحزب الجمهوري: 213 مقعدا قلب منها 6 مقاعد من الديمقراطيين

الحزب الديمقراطي: 204 قلب منها 5 مقاعد من الجمهوريين

وسيفوز الجمهوريون بأغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي مما سيغير ميزان القوى في واشنطن ويضع المجلس في وضع يسمح له بتعزيز رئاسة دونالد ترامب.

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