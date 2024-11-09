الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة أهداف عسكرية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان انه هاجم أهدافا عسكرية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. وادعى الجيش الاسرائيلي ان سلاح الجو هاجم مقار قيادة وموقعا لصناعة وسائل قتالية وبنى تحتية لحزب الله بالضاحية الجنوبية.

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