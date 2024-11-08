الكرملين: لا نتوقع تغيّرات في الخطاب الاقتصادي الأميركي تجاه روسيا مع قدوم ترامب

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن "روسيا لا تتوقع تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأميركي تجاه روسيا مع قدوم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب".

وأمس، أشار ترامب إلى "أنني لم أتحدث بعد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكني أعتقد أننا سنتحدث"، وفق ما نقلت عنه شبكة "إن بي سي".

وجاء ذلك بعد أن قال بوتين خلال مشاركته في منتدى فالداي الدولي: "أهنئ دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية"، ورأى أن "رغبة ترامب في استعادة العلاقات مع روسيا وتسهيل إنهاء الأزمة الأوكرانية تستحق الاهتمام".

وأضاف الرئيس الروسي "لا أعتقد أنه من الخطأ إجراء اتصال مع ترامب"، وتابع: ‏"نحن مستعدون للحديث مع ترامب".