الخليج اليوم .. وصول قوات سعودية إلى مصر (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نشرت وزارة الدفاع السعودية صورا لوصول قوة سعودية إلى مصر للمشاركة في تدريبات "السهم الثاقب 2024" التي ستبدأ في الـ9 من نوفمبر الجاري، وستستمر حتى الـ21 منه.

وقال البيان: "القوات المسلحة تشارك في التمرين السعودي المصري المشترك "السهم الثاقب 2024" الذي يُنفذ في جمهورية مصر العربية، لتطوير العمل المشترك وتحقيق الموائمة العملياتية بين القوات المسلحة للبلدين".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة السعودية، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، قوله إن "هذه المشاركة تأتي ضمن التوجيه التدريبي للقوات المسلحة للفترة التدريبية (1446هـ-1447هـ)، للتمارين المشتركة والمختلطة داخل المملكة وخارجها، وذلك لتطوير التدريب وتأهيل منسوبي القوات المسلحة واكتساب المهارات التدريبية".

وأضاف أن "القوات المسلحة ممثلة في القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي تشارك في التمرين بقوات فعلية"، لافتا إلى أن "التمرين السعودي المصري المشترك السهم الثاقب 2024 يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين، وتطوير العمل المشترك وتحقيق الموائمة العملياتية بين القوات المسلحة السعودية والمصرية".

يذكر أن قوات الجيش المصري تنفذ العديد من المناورات العسكرية مع عدد من الدول على أراضيها بشكل مستمر من بينها روسيا والسعودية والأردن وعدد من الدول الأوروبية بمسميات مختلفة لكل مناورة.