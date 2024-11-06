شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز ترامب.. "غوتيريش": مستعدون للعمل بصورة بناءة مع الإدارة الأمريكية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء، التعاون بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة بأنه "ركيزة أساسية للعلاقات الدولية"، وذلك خلال تهنئته لدونالد ترامب بفوزه في الانتخابات.

كما أثنى على "شعب الولايات المتحدة الأمريكية لمشاركته الفعالة في العملية الديمقراطية".

وذكر جوتيريش أن الأمم المتحدة "تقف على أهبة الاستعداد للعمل بصورة بناءة مع الإدارة الأمريكية الجديدة للتصدي للتحديات المثيرة التي يواجهها عالمنا".