الجيش الاسرائيلي هدد سكان الضاحية الجنوبية تحديدا في برج البراجنة وحارة حريك والليلكي

هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية حارة حريك، الليلكي، وبرج البراجنة"، زاعماً "أنكم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سنعمل ضدها بقوة على المدى الزمني القريب فعليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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