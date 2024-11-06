اخبار العالم

الجيش الاسرائيلي هدد سكان الضاحية الجنوبية تحديدا في برج البراجنة وحارة حريك والليلكي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية حارة حريك، الليلكي، وبرج البراجنة"، زاعماً "أنكم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سنعمل ضدها بقوة على المدى الزمني القريب فعليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

a78daac66f.jpgb73910dc3d.jpgd0762454fa.jpgd50c443bf2.jpg720dafd7c3.jpgd3e44f4125.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي هدد سكان الضاحية الجنوبية تحديدا في برج البراجنة وحارة حريك والليلكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا