أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، أن "مجلس الوزراء أقرّ الاعتمادات الخاصة بتطويع 1500 عسكريّ". كما أقر مجلس الوزراء البند المتعلق بزيادة نسبة المحسومات المتوجبة على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ومساهمة اصحاب المدارس في صندوق التعويضات.

كانت هذه تفاصيل خبر المكاري: مجلس الوزراء أقرّ الاعتمادات الخاصة بتطويع 1500 عسكريّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.