الدفاع المدني: انتشال جثمان شهيدة وسحب ٧ جرحى جراء غارة في الجية وإعادة فتح الطريق على دوار الكفاءات

نشر المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مهمات عناصرها المنفّذة منذ صباح اليوم الثلاثاء الواقع في ٥-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة.
محافظة جبل لبنان:
قضاء الشوف
الجية
- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة في مبنى سكني عملت فرق البحث والإنقاذ على انتشال جثمان شهيدة وسحب ٧ جرحى من تحت الأنقاض وتولت جهات اخرى نقلهم إلى المستشفى.
ضاحية بيروت الجنوبية:
- إعادة فتح الطريق على دوار الكفاءات جراء تعرضه لغارة إسرائيلية امس.
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محافظة النبطية:
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة كفرجوز.
محافظة الجنوب:
جويا
- إخماد حريق منزل ومحلات في بلدة جويا.
بيوت السيّاد
- انتشال جثامين ٧ شهداء ونقلهم إلى مستشفى جبل عامل، واستمرار عمليات البحث عن شهيد تحت الأنقاض.
مفترق العباسية
- إخماد حريق مبنى قرب مدرسة القسطل جراء تعرضه لغارة إسرائيلية.
محافظة بعلبك
طليا
- انتشال جثامين ٣ شهداء وسحب جريح من تحت الأنقاض. توازياً إخماد حريق سيارة في الموقع المستهدف.
محافظة البقاع
المصنع
- سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض، ونقل أحدهم الى مستشفى تعنايل والجريحين الآخرين الى مستشفيات داخل الأراضي السورية.
سعدنايل
- سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى.
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