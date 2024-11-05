الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في إيلات بجنوب إسرائيل

اعلن الجيش الإسرائيلي بان صفارات الإنذار تدوي في إيلات بجنوب إسرائيل. واشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى إنذار استثنائي عن تسلّل طائرة مسيّرة بالقرب من مطار "رامون".

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