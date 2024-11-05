الصليب الأحمر الدولي يوجّه نداء عاجلا لجمع 115 مليون دولار دعما للبنان

وجّه الصليب الأحمر الدولي نداء عاجلا لجمع أكثر من 115 مليون دولار للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة في لبنان.

وأفاد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أنه أطلق مناشدة لجمع 100 مليون فرنك سويسري (115,8 مليون دولار) للمساعدة في تقديم مساعدات فورية وبعيدة الأمد لحوالى 600 ألف شخص متأثّرين بالنزاع. وستخصص الأموال أيضا لدعم خدمات الإسعاف الحيوية التي يديرها الصليب الأحمر اللبناني في البلاد.

واوضح الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين الذي يزور بيروت حاليا إن "الاحتياجات الإنسانية في لبنان تتزايد يوما تلو الآخر". وأضاف في بيان أن "الأموال التي تم جمعها في إطار هذا النداء ستسمح للصليب الأحمر اللبناني بمواصلة برامجه المنقذة للأرواح والوصول إلى عدد أكبر بكثير من الناس مع تأثير إيجابي بشكل أكبر بكثير". وتابع أن "الاحتياجات هائلة. أحضّ المانحين المحتملين على القيام بكل ما في وسعهم للمساهمة".

وشدد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على أهمية زيادة المساعدات في ظل نزوح عدد كبير من الأشخاص واقتراب فصل الشتاء.

وأفادت مديرة عمليات الاتحاد في بيروت لوتي روبرت في بيان "نرى حاجة هائلة لسلع أساسية لمساعدة مئات آلاف الأشخاص الذين فروا من منازلهم". وأضافت أن "العودة إلى منازلهم ليست خيارا في هذه اللحظة، إذ أن مناطق النزاع ما زالت خطيرة جدا. إضافة إلى ذلك، نشعر بالقلق على سلامة جميع العاملين في مجال الصحة بمن فيهم متطوعو الصليب الأحمر اللبناني، خصوصا في جنوب لبنان".