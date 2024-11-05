أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض: فوجئنا كثيرا من قرار نتنياهو بإقالة غالانت

اعلن مسؤول في البيت الأبيض باننا فوجئنا كثيرا من قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بحسب موقع "اكسيوس" الاميركي.

ونقلت الإذاعة الوطنية الأميركية عن مسؤول إسرائيلي، بان نتانياهو أقال غالانت يوم الانتخابات لمنع إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن من الاحتجاج.

وفي سياق متصل، تأتي إقالة غالانت في وقت يسعى ائتلاف حكومة نتانياهو إلى سن قانون تطالب به الأحزاب الحريدية، والذي لاقى معارضة أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، وبناء عليه طلب نتانياهو تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة الأربعاء.

وأعلن 10 أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، أنهم لن يؤيدوا "قانون الحضانات"، الذي يقضي بتمويل حكومي لحضانات حريدية، ويعتبر أنه قانون يدعم "تهرب" الحريديين من الخدمة العسكرية، وهو موضوع يعصف بالمؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي.