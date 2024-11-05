توابع زلزال اقالة غالانت.. غليان في تل أبيب ودعوات للجوء إلى الشارع

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: لكل زلزال توابعه، وفي عالم السياسية أيضاً تتوالي توابع الزلازل المفاجئة، وفي تل أبيب دعا رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان إلى الاحتجاج على إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، قائلا: "انزلوا إلى الشوارع".

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي أقاله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، على حسابه عبر منصة إكس : "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياتي"، وهذا الرد هو حرفيا ما قاله غالانت عندما تم فصله من منصبه في آذار (مارس) 2023.

ورد رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس أيضا على هذا التطور قائلا: "السياسة على حساب الأمن القومي"، فيما دعا رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان إلى الاحتجاج قائلا: "انزلوا إلى الشوارع".

من جانيه أشاد وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير بهذه الخطوة، قائلاً: "أهنئ رئيس الوزراء على قرار إقالة غالانت، مع غالانت، الذي لا يزال عالقًا في فخ المفاهيم ، من غير الممكن تحقيق نصر مطلق - وقد أحسن رئيس الوزراء التصرف بإقالته من منصبه".

وقال نتنياهو في قرار الإقالة: "واجبي الأسمى كرئيس لوزراء إسرائيل هو حماية أمن إسرائيل وقيادتنا إلى نصر حاسم، خلال فترة الحرب، أكثر من أي وقت مضى، فإن الثقة الكاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع ضرورية. وللأسف، بينما كانت لدينا هذه الثقة في البداية وأنجزنا الكثير في الأشهر الأولى من الحملة، فقد تآكلت هذه الثقة بيني وبين وزير الدفاع خلال الأشهر الأخيرة".