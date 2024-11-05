السيسي : العالم يواجه حروبا لها تداعيات مدمرة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 ، إنه يجب حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات، وتركيز الجهود على إعادة الإعمار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، أن الشرق الأوسط يشهد حروبا وصراعات لا سيما الحرب الدائرة في غزة ولبنان، مضيفا أن "العالم يواجه حروبا لها تداعيات مدمرة، ونطالب بوقف الصراعات والعمل على إحلال السلام".

وتابع أن العالم يواجه تحديات عديدة أبرزها: نمو السكان، وتغير المناخ، وندرة المياه، مشيرا إلى أن المنتدى الحضري العالمي يستهدف تبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الرئيس السيسي إن مصر قامت بإنشاء جيل جديد من المدن الذكية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وأضاف: "نتطلع إلى أن يكون المنتدى خطوة مهمة لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

كما رحب الرئيس السيسي بضيوف المنتدى قائلًا: "أرحب بكم جميعا على أرض مصر وعاصمتها القاهرة التي تأسست قبل أكثر من ألف عام"، موضحا أنه "رغم ما يحيط بنا من أزمات، حققت مصر نهضة عمرانية كبيرة ومبادرات ضخمة مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة".

المصدر : وكالات