اسامة سعد: الجيش هو العماد الأساسي للسياسة الدفاعية مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة لشعبنا والمقاومات الوطنية

اشار النائب أسامة سعد الى ان مواجهة الاحتلال هو واجب وطني وعلى الدولة مسؤولية مواجهته بمؤسساتها كافة والجيش هو العماد الأساسي للسياسة الدفاعية مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة لشعبنا والمقاومات الوطنية عبر مراحل عدة.
ولفت سعد في حديث لـ "mtv"، الى ان الأولوية الآن لسلامة الجبهة الداخلية ووقف العدوان أولوية قصوى في ظل ما يتعرّض له شعبنا، من دون أي حماية أو مقوّمات للصمود. وذكر بان لبنان يقف الى جانب القضية الفلسطينية منذ عقود لكن التوافق الوطني اللبناني ضروري قبل اتخاذ أي قرار حول كيفية دعم الشعب الفلسطيني.
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