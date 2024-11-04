شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار برشلونة.. شلل تام بالخدمات وبحث مستمر عن الضحايا والان نبدء بالتفاصيل

البحث عن الضحايا

الإنذار الأحمر وتعليق الخدمات

الدمام - شريف احمد - عادت الأمطار الغزيرة مجددًا لتضرب برشلونة، بعد أسبوع من العواصف العاتية التي اجتاحت شرق إسبانيا وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص، معظمهم في فالنسيا، مما أجبر السلطات على تعليق خدمات السكك الحديدية للركاب في شمال شرق البلاد.كما طلبت هيئة الحماية المدنية الإسبانية من السكان اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتجنب السفر غير الضروري والابتعاد عن الأنهار والمنحدرات.وفي فالنسيا، استمرت عمليات البحث عن الجثث والمفقودين وسط المركبات المحطمة والمنازل المدمرة في الشوارع والطرق، وكذلك في القنوات التي استُغلت كقنوات لتصريف الفيضانات في الأسبوع الماضي.وحسب شبكة راديو وتلفزيون بلجيكا (ار.تي.بي.اف) نقلًا عن صحيفة إل بيريوديكو الإسبانية، اليوم الاثنين؛ فإن هناك تنبيهًا أحمر اللون في برشلونة، مع احتمال هطول أمطار تتجاوز 100 لتر لكل متر مربع خلال النهار.كما أفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأن 150 مؤسسة تعليمية ألغت الفصول الدراسية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.وقال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إنه علق حركة جميع القطارات في شمال شرق كتالونيا، المنطقة التي بها 8 ملايين نسمة، بناء على طلب من مسؤولي الحماية المدنية.كما تم إغلاق المدارس في منطقة تاراجونا، الواقعة بجنوب كتالونيا، بين برشلونة وفالنسيا.