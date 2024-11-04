استطلاع لكلية إيمرسون وذا هيل: هاريس تتقدم في ميشيغان بـ 50% مقابل 48% لترمب

افاد استطلاع لكلية إيمرسون وذا هيل، بأن "المرشح الجمهوري دونالد ترامب ترمب والمرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس متعادلان في ويسكنسون بـ 49% لكل منهما"، مشيرا الى ان "هاريس تتقدم في ميشيغان بـ 50% مقابل 48% لترمب".

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