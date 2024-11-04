النشرة: الجيش الإسرائيلي ينفذ تمشيطاً بالأسلحة الرشاشة على وادي قطمون في خراج بلدة رميش

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "الجيش الإسرائيلي ينفذ تمشيطاً بالأسلحة الرشاشة على وادي قطمون في خراج بلدة رميش مقابل مستوطنة سعسع بعد اندحار قواته من بلدة عيتا الشعب".

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