شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته في الرأس.. استقرار حالة الرئيس البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير طبي باستقرار الحالة الصحية للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وأنه يتعافى من إصابة في الرأس تعرض لها بعد سقوطه في منزله الشهر الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير الطبي الذي صدر يوم الأحد من مستشفى سيريو ليبانيس في برازيليا، القول إن الفحوصات الطبية أظهرت "استقرارًا مقارنة بالفحوصات السابقة".

وأشار التقرير إلى أن الرئيس سيخضع لفحص آخر خلال أسبوع.

وبعد حادث سقوطه الذي وقع في أكتوبر، ألغى الرئيس لولا رحلة مقررة إلى قازان في روسيا، جمعت قادة 32 دولة لحضور قمة مجموعة بريكس التي استمرت 3 أيام.