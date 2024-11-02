شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص التقرير البرلمانى حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل مناقشته غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدا غدا الأحد مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويواصل المجلس مناقشة القانون من حيث المبدأ خلال جلساته يومى الاثنين والثلاثاء.

ويحقق قانون الإجراءات الجنائية الجديد فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

وينشر الخليج 365 التقرير البرلمانى حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد

