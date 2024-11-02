شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 282 ألف شخص شرق الصين مع اقتراب الإعصار "كونج-ري" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت سلطات مقاطعة تشجيانج في شرق الصين بإجلاء إجمالي 282 ألف شخص، قبيل وصول الإعصار "كونج-ري" الذي يتوقع أن يحل مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة ومخاطر مرتفعة لحدوث فيضانات في المقاطعة.

وفتحت السلطات المختصة أكثر من 10600 ملجأ في شتى أنحائها لتوفير الأغذية ومياه الشرب لمن تم إجلاؤهم بشكل مؤقت.

وجاءت عملية الإجلاء واسعة النطاق، مع اقتراب الإعصار المذكور من السواحل الشرقية للبر الرئيسي الصيني، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت.



تعليق الرحلات البحرية



وفي الوقت نفسه، تم تعليق تشغيل جميع الخطوط الـ152 لنقل الركاب عبر العبارات بما يشمل 347 سفينة، بينما توقفت أعمال البناء لـ136 مشروعًا متعلقًا بالبنية المائية، وتم نقل 675 سفينة بناء إلى مناطق آمنة.

وبدوره، اتخذ قطاع الزراعة بالمقاطعة أيضًا اجراءات وقائية في مسعى لتقليل الخسائر المحتملة، بما في ذلك تنظيف قنوات الصرف وتدعيم الدفيئات وحصاد الخضروات والفواكه الموسمية قبيل حلول الإعصار.



ووصل الإعصار "كونج-ري" إلى تايتونج في جنوب شرق تايوان بعد منتصف ليل الخميس، فيما كان مركزه بحلول الساعة العاشرة من صباح أمس الجمعة في منطقة بحرية تبعد نحو 160 كيلومترا جنوب غربي ونلينج بمقاطعة تشجيانج.

ووفق مديرية الأرصاد الجوية في المقاطعة، قد يهبط الإعصار على اليابسة على طول ساحل تشجيانج أو يمر بالقرب من البحر.

ودعا تونج هوا بين المسؤول بالمديرية المذكورة السلطات المختصة للبقاء في حالة تأهب قصوى لمواجهة الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق الحضرية.