اشار النائب حسين الحاج حسن من مجلس النواب، الى أن "عدد النازحين في بعلبك الهرمل قرابة الـ60 ألفاً وهذا الرقم بحاجة لتحديث يومي"، لافتا الى أننا "ناقشنا ضرورة إعادة تكوين خلية الأزمة في محافظة بعلبك الهرمل".

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن من مجلس النواب: ناقشنا ضرورة إعادة تكوين خلية الأزمة في محافظة بعلبك الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.