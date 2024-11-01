الدفاع المدني أعلن عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مساء أمس

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ مساء أمس الخميس وحتى الساعة من صباح اليوم:

ضاحية بيروت الجنوبية:

حارة حريك- الصفير

- أخماد حريق مولادات للطاقة الكهربائية قرب مجمع المجتبى.

- إخماد حريق محلات في شارع العريض.

- اخماد حريق سيارتين وخزان محروقات

- إخماد حريق مستودع الصفا على أوتوستراد هادي نصرالله.

- أعادة فتح الطريق بعد أن قطع جراء تعرضه لغارة.

تحويطة الغدير

- إخماد حريق مستودع ومبنى.

طريق المطار

- إخماد حريق شقتين في مبنى.

بئر العبد

- أخماد حريق مبنى بجانب مجمع السيدة زينب.

محافظة جبل لبنان:

عين الرمانة-عاليه

- الكشف على شقة في الطابق الاول من مبنى تعرض لغارة إسرائيلية، وتأمين السلامة العامة في حين تولت جهات اخرى نقل جثماني شهيدين و٦ جرحى من الموقع المستهدف الى المستشفى.

محافظة الجنوب:

المساكن الشعبية

- اخماد الحرائق بين الركام للمرة الثالثة بعد تجدد الحريق في المكان المستهدف.

مفترق معركة

- اخماد حريق محلات للقطع البلاستيكية ومغسل سيارات ومحل تنجيد

جويا

- انتشال جثمان شهيد وسحب جريحين من تحت الأنقاض واستمرار عمليات البحث عن مفقودة اثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى من ثلاث طبقات.

محافظة النبطية:

- التوجه إلى موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حي المسلخ في النبطية لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإطفاء

خدمات عامة :تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".