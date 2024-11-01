فرق مكتب السيد السيستاني قدمت مساعدات لنازحين في مراكز في بيروت

أعلنت فرق مكتب السيد السيستاني في بيان، أنها قدمت أمس، "المساعدات المادية للنازحين جراء الاعتداءات الصهيونية على لبنان".

واشارت الى أنه "كان قد تم تقديم المساعدات في مراكز النزوح في بيروت قبل حوالى الشهر اي في بداية ازمة النزوح. وخلال الفترة الماضية استحدثت مراكز نزوح جديدة في بيروت. وقد تقرر الدخول مجددا إليها. و تم التوزيع في المراكز التالية:

• مدرسة السان فنسان - راهبات المحبة- كليمنصو.

• ثانوية رأس بيروت الرسمية المختلطة - الحمرا.

• مدرسة عثمان ذي النورين - جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية - قريطم.

ولفتت الى أن "مدير مكتب السيد السيستاني حامد الخفاف تفقد مركز النزوح في مدرسة السان فنسان في منطقة كليمنصو في بيروت، وتابع سير العمل الجاري بتقديم المساعدات في المركز".