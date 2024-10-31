شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس النواب: مسلسل التشكيك فى مصر عرض مستمر منذ بداية العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب أن موقف الدولة المصرية واضح للجميع من القضية الفلسطينية وهو ما تأكد منذ اليوم الأول من العدوان على غزة فى تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023 عندما خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي معلنا رفضه التام لتهجير الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم فى أرضهم، موضحة أن الدولة المصرية لا تمل ولا تكل على مدار أكثر من عام فى السعى لوقف الحرب ونزيف الدم فى فلسطين.

وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن الأكاذيب تتوالى فى محاولة للتقليل من الدور الذى تلعبه مصر فى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بشكل عام وهو ما اعتدنا عليه رغم وضوح الدولة المصرية والقيادة السياسية فى موقفها من القضية أمام العالم أجمع، قائلة "مسلسل التشكيك فى مصر عرض مستمر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة رغم موقفها الواضح وهو أمر مرفوض تماما".

وشددت على ضرورة عدم الانتباه للشائعات المغرضة والأكاذيب التى تنال من بلدنا وأن القيادة السياسية والدولة المصرية تبذل قصارى جهدها فى تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعلينا الالتفاف حول القيادة السياسية.