نتنياهو ينوي تأجيل زفاف ابنه بسبب الوضع الأمني في إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعرب عن نيته تأجيل حفل زفاف ابنه أفنير، بسبب الوضع الأمني في البلاد.

وكشفت الهيئة أن نتنياهو يعتزم تأجيل حفل الزفاف، المقرر عقده في 26 نوفمبر المقبل، بسبب التهديدات الأمنية التي تمثلها المسيرات الهجومية، التي قد تشكل خطرا على المدعوين للحفل.

وأضافت أن الطائرات الدرون أصبحت تشغل رئيس الوزراء الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، وذلك بعد الهجوم الذي نفذه حزب الله في 19 أكتوبر الجاري بطائرة درون أصابت منزل نتنياهو في بلدة قيساريا شمال إسرائيل بشكل مباشر، لكنه لم يكن في البيت هو أو أي من أفراد عائلته، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وحسب وكالة الأناضول، فإن نتنياهو عبر عن خشيته -أثناء محادثات في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)- من تهديد الطائرات بدون طيار (درون). وقال في جلسة مغلقة "إلى أين نذهب إذا وصلت طائرة بدون طيار إلى هنا الآن؟".

وتابع نتنياهو "أنا خائف بشكل أساسي من الطائرات بدون طيار.. أكثر ما أخشاه الطائرات الدرون، فالهجمات الصاروخية لدينا منظومات جيدة لرصدها واعتراضها".

وتصاعدت حدة المواجهات بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر الماضي، بعد توسيع إسرائيل نطاق حربها على لبنان، ووصول ضرباتها الجوية إلى العاصمة بيروت، وخاصة ضاحيتها الجنوبية، كما بدأت توغلا بريا في جنوب لبنان.

في المقابل أعلن الحزب دخوله مرحلة جديدة من المواجهات مع إسرائيل عبر إطلاق صواريخ وطائرات درون، واستهداف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات.