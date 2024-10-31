حمية رداً على وضاح الصادق: أدعوك الى زيارة مطار بيروت لتدلني على الباب الذي قلت إن لا يدخله الا فئة معينة من الناس

ردَّ وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، على النائب وضاح الصادق، أن "مطار بيروت هو مطار كل لبنان وفيه جمارك وأمن عام وقوى أمن داخلي وجهاز أمن مطار وأدعوك الى زيارة المطار لتدلني على الباب الذي قلت إن لا يدخله الا فئة معينة من الناس".

وكان قد اعتبر النائب وضاح الصادق "هناك مجموعة في لبنان تلفق الأكاذيب وتوزع اتهامات بالعمالة و"هل بيسترجي وزير الأشغال ينزل عالمطار؟"، متابعاً "أعيد وأؤكد وجود أبواب في المطار لا يدخلها إلا عناصر من الحزب وهل يريدون إقناعنا ألا فساد أو تهريب في المطار؟"، معتبراً ان "المطار بأكمله بإدارة الحزب".