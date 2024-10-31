وضاح الصادق: لا أحد في "حزب الله" كالسيد نصرالله ونعيم قاسم لا يعيش الواقع اللبناني

أشار النائب وضاح الصادق، في حديث لـ"LBCI"، الى أن "خطاب الشيخ نعيم قاسم اليوم يُظهر أن قاسم خارج لبنان ولا يعيش الواقع اللبناني فما قاله ليس من الواقع وهو وجه خطابه فقط لبيئة الحزب ولم يتكلم مع بقية اللبنانيين".

ورأى الصادق، أن "الشيخ نعيم قاسم ليس رجلا عسكريا وليس سيدا وهذا لديه دلالة كبيرة ولا أحد في حزب الله كالسيد حسن نصرالله"، مضيفاً "بري قال لي إن الأخ يحمل أخاه لأسبوع أو اثنين وهو منزعج جداً على الجنوب الذي بناه ودُمر".

وتابع "ينتظرنا المجهول في المستقبل لذلك أتمنى أن نصل إلى وقف نار قريبًا، ولا يجب أن يتجول الحزب بين المدنيين وهو ينقل سلاحاً بغض النظر عن رفضنا لإجرام إسرائيل وممارساتها".

وأردف "هناك مجموعة في لبنان تلفق الأكاذيب وتوزع اتهامات بالعمالة و"هل بيسترجي وزير الأشغال ينزل عالمطار؟"، متابعاً "أعيد وأؤكد وجود أبواب في المطار لا يدخلها إلا عناصر من الحزب وهل يريدون إقناعنا ألا فساد أو تهريب في المطار؟"، معتبراً ان "المطار بأكمله بإدارة الحزب".