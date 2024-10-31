وزارة الصحة: 19 شهيدا في حصيلة غارات العدو الإسرائيلي على مزرعة صليبي وبدنايل في بعلبك

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على مزرعة صليبي في بعلبك أدت إلى استشهاد أحد عشر شخصا من بينهم ثلاث نساء، وإصابة ثلاثة بجروح إستدعت إدخالهم العناية المركزة".

ولفت المركز، الى أنه "في بدنايل في بعلبك أدت غارة العدو الإسرائيلي على البلدة إلى استشهاد ثمانية أشخاص من بينهم خمس نساء".