تيننتي: اليونيفيل استهدفت أكثر من 30 مرة في تشرين الاول مرة من قبل حزب الله و20 من قبل اسرائيل 7 منها على الاقل متعمدة

أعلن المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل" أندريا تيننتي أنه "منذ الأول من تشرين الأول تعرضت قوة يونيفيل لأكثر من ثلاثين حادثا أدت إلى إلحاق أضرار بممتلكات الأمم المتحدة أو منشآتها أو إصابة عناصر في قوات حفظ السلام".

واوضح أندريا تيننتي في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، "تمكنا من تحديد 20 منها على أنها إطلاق نار أو تحركات قامت بها القوات المسلحة الإسرائيلية سبعة منها على الأقل كانت متعمدة". وتابع "ما يثير القلق خصوصا هي الحوادث التي تم فيها استهداف قوات حفظ السلام أثناء قيامها بمهمتها، وكذلك الكاميرات والإضاءة وأبراج المراقبة التابعة لنا، بشكل متعمد من قبل القوات المسلحة الإسرائيلية".

وأشار إلى أن صاروخا "أطلقه حزب الله على الأرجح أو جماعة تابعة له أصاب الاثنين مقر اليونيفيل في الناقورة". أما بالنسبة لبقية الحوادث البالغة "حوالى 12 حادثا فلم يتم تحديد مصدر النيران".

وأوضح المتحدث "لنكون واضحين فإن أعمال كل من الجيش الإسرائيلي وحزب الله تعرض قوات حفظ السلام للخطر".