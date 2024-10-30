شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، مدينة كيمبي شمالي بابوا غينيا الجديدة.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 121 كيلومترًا شمالي مدينة كيمبي،ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.