اخبار العالم

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

0 نشر
واس - بورت مورسباي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، مدينة كيمبي شمالي بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 121 كيلومترًا شمالي مدينة كيمبي،

أخبار متعلقة

 

مصرع 95 شخصًا في فيضانات جنوب وشرق إسبانيا
متابعة المخالطين.. بريطانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا