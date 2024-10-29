إصابة العشرات في انفجار للألعاب النارية جنوبي الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب أكثر من 150 شخصاً في انفجار ضخم للألعاب النارية خلال مهرجان جنوبي الهند، حسبما ذكر تقرير صدر اليوم الثلاثاء. ووقع الانفجار مساء الاثنين عندما اشتعلت النيران في منشأة لتخزين الألعاب النارية بالقرب من معبد فيراركافو، وفقا لما أفادت به وكالة برس ترست أوف إنديا، نقلا عن الشرطة. وحدث ذلك في كاسارجود، التي تبعد حوالي 580 كيلومترا شمال غرب ثيروفانانثابورام، عاصمة ولاية كيرالا. وتم علاج المصابين في مستشفيات مختلفة في مناطق كاسارجود، وكانور، ومانجالور. وكان من بينهم ثمانية أشخاص إصاباتهم خطيرة.