الجيش الكويتي: اندلاع حريق في مخزن إدارة تابعة لمعسكرات المباركية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الكويتي عن اندلاع حريق في مخزن تابع لإدارة التجهيز المحلي في معسكرات المباركية.

وقال الجيش الكويتي – في بيان اليوم الأحد – إن الحريق اندلع في مخزن يحتوي على “أثاث وقرطاسية”، فيما تعمل فرق الإطفاء التابعة للجيش، وبدعم من قوة “الإطفاء العام”، على السيطرة على الحريق، وفق “بوابة دار المعارف الإخبارية”.

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