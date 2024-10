تعيين د. هبة السيد رئيسا لجهاز التجارة الداخلية.. فمن هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

في إطار العمل على تنفيذ خطة الإصلاح المؤسسي بوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها ،والاستعانة بأصحاب الخبرات وضخ دماء جديدة في المواقع التنفيذية، بما ينعكس على الارتقاء بتحسين جودة الخدمات .

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتعيين الدكتورة هبة السيد معاون الوزير لشئون الاستثمار ومساعد رئيس جهاز تنمية التجارة للاستثمار لرئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وبحسب بيان، شاركت الدكتورة هبة السيد في العمل بمركز معلومات التجارة ثم التحقت بالعمل في جهاز تنمية التجارة الداخلية وتدرجت في الوظائف حتى كلفت بمنصب مساعد رئيس الجهاز لشؤون الاستثمار ثم كلفت بمنصب معاون الوزير لشئون الاستثمار بوزارة التموين والتجارة الداخلية ثم تيسير أعمال الجهاز حتى رئاسة الجهاز.

وبحسب البيان، من نماذج الأعمال التي قامت بتأديتها خلال عملها بجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية

- إعداد الخريطة الاستثمارية للتجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر.

- التواصل مع المستثمرين من القطاعات المستهدفة لتنمية التجارة الداخلية والعمل على جذب هؤلاء المستثمرين للمشاركة في مشروعات تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية.

- إعداد دراسات جدوى ودراسات اقتصادية عن أكبر مشروع قومي للمخازن الاستراتيجية لزيادة المخزون من السلع، وتم وضع حجر الأساس لأول 3 مخازن في محافظات "السويس والأقصر، والفيوم" ويجرى التنفيذ على أرض الواقع لهذه المخازن.

- المسئول من جهاز تنمية التجارة الداخلية مع وكالة التنمية الفرنسية لإعداد دراسة عن توطين وتطوير أسواق الجملة في مصر من الجيل الثالث تتميز بمواصفات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا.

- المشاركة في إعداد دراسات الجدوى عن مدينة الذهب.

- المشاركة في إعداد دراسة عن كيفية مواجهة مشكلات سلاسل الإمداد بعد تداعيات كورونا – بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – وشركة BCG للاستشارات الدولية.

- المسؤول عن دراسة سلاسل الإمداد بوزارة التموين لوضع حلول للتطوير والتحديث.

- المسئول عن برامج المشاركة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل الأصول مثل منافذ المجمعات الاستهلاكية.

- تمثيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في اللجنة المصرية الأردنية وتوقيع اتفاقية لإنشاء مناطق لوجستية مشتركة بين البلدين.

- الإعداد لعمليات طرح الفرص الاستثمارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية.

- إعداد التقارير الدورية عن متابعة أداء جهاز تنمية التجارة الداخلية والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

- تنظيم العديد من المنتديات والمؤتمرات مثل المنتدى الإيطالي المصري في دورته المنعقدة في مصر شاملا أعمال التوفيق بين الشركات المصرية والإيطالية واعداد 9 مذكرات تفاهم مشتركة و تنظيم وإعداد منتدى الاستثمار والتجارة في نسخته الأولى عام 2022.

المؤهلات العلمية:

- دكتوراه إدارة الأعمال "تخصص تمويل واستثمار "الجامعة الفرنسية – مصر".

- موضوع الرسالة العلمية – Investigating the relationship between the financial literacy and financial inclusion in Egypt”

- ماجستير إدارة الإعمال الجامعة الفرنسة – مصر.

- موضوع الرسالة العلمية –An Investigation of the Causes of Informal sector Preferences among workers”

- دبلومة أنظمة دعم اتخاذ القرار "Decision supporting systems –DSS " IBM العالمية – 2002.

- بكالوريوس تجارة خارجية – جامعة حلوان 1999.