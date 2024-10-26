باكستان تدين الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران

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الخليج 365 - متابعات

أدانت باكستان بشدة الضربات التي شنتها إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، أن الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها، تشكل انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتقوض هذه الضربات الطريق إلى السلام والاستقرار الإقليميين، وتشكل أيضًا تصعيدًا خطيرًا في المنطقة.

وأضاف البيان أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحالي وتوسيع الصراع، مؤكدًا أن باكستان تدعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، واتخاذ خطوات فورية لوضع حد للتهور الإسرائيلي في المنطقة، كما يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في استعادة السلام والأمن الإقليميين.

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