الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ مساء أمس الجمعة ولغاية الساعة من صباح اليوم السبت الواقع في ٢٦-١٠-٢٠٢٤:
ضاحية بيروت الجنوبية:
- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في منطقة برج البراجنة عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق المنزل المستهدف.
- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى على أوتوستراد هادي نصر الله عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق المبنى المستهدف.
- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى خلف مجمع سيد الشهداء عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق المبنى المستهدف.
محافظة بعلبك:
بحث وإنقاذ:
- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة النبي شيت عملت فرق البحث و الإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على انتشال جثامين ٣ شهداء وسحب جريحين من تحت الأنقاض.
إطفاء:
في بلدة النبي شيت:
- منازل(عدد١)
في بلدة عمشكي:
- أعشاب (عدد١)
- عامود ارسال (عدد١)
في بلدة الحلانية:
مستودع أخشاب (عدد١).
محافظة النبطية:
- اخلاء عائلة مؤلفة من ٨ افراد إثر تعرضهم لإصابات طفيفة جراء غارة إسرائيلية على حي المقاصد في النبطية ونقلهم إلى مستشفى النجدة الشعبية.
خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.
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