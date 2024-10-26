تفاصيل توقيع وثيقة حوكمة برنامج الدعم المالي المقدم من المملكة لفلسطين

حضرت اليوم توقيع وثيقة خطاب النوايا بين #صندوق_النقد_العربي والحكومة الفلسطينية الخاصة بحوكمة برنامج الدعم المالي المقدم من #المملكة لـ #فلسطين ، والذي يهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز الوضع الاقتصادي فيها لمواجهة التحديات الراهنة. Today, I attended the signing of the… pic.twitter.com/ubKTng7S32

محمد يوسف

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