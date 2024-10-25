حجار زار مع وفد من "اليونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي والصليب الأحمر مركز "المبرات" لإيواء النازحين

زار وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال ​هيكتور حجار​، مركز "المبرّات" لاستقبال النّازحين في الدوحة- خلدة، يرافقه وفد من "برنامج الأغذية العالمي"- لبنان برئاسة مدير البرنامج ماثيو هولينجورث، ووفد من مكتب "اليونيسف" في لبنان يترأسه ممثّل المنظّمة إدوارد بيجبيدر، ووفد من الصليب الأحمر، لتفقّد أحوال النّازحين وحاجاتهم؛ وتسليم المركز شحنةً من المساعدات العينيّة.

وشكر حجار للوفود المشاركة "تنظيم روزنامتهم لهذه الزّيارة السّريعة والتّجوّل في لبنان، على الرّغم من الوضع الصّعب، كذلك على التبرّعات الّتي أحضروها".

بدوره، عبّر ممثّل "اليونيسف" في لبنان عن سعادته بالزّيارة "لما لـ"المبرّات" من سمعة طيّبة في المجتمع، ولجديّة خدماتها الّتي تسعى أن تكون متميّزة فيها".

أمّا مدير برنامج الأغذية العالمية، فقد أثنى على اللّقاء، لافتًا إلى "اهتمامه بمؤسّسات "المبرّات" الّتي تعرّف عليها خلال سنوات الخدمة مع الـ"UN" في بنت جبيل، وعاين جودة الخدمة المقدّمة في مؤسساتها".

بعد ذلك، جال الوفد على مرافق المؤسّسة، واطّلعوا على أنشطة الأطفال، ليختتم اللّقاء بتسليم المساعدات من المنظّمتَين. ووعد من الوفود بـ "توطيد العلاقة مع "المبرّات"، لتشمل دعم مراكز النّزوح وخدمات الدّعم النّفسي وأنشطة التّعليم للأطفال النّازحين، فضلًا عن المساعدات العينيّة للنّازحين في البيوت، لا سيّما احتياجات فصل الشّتاء، في إطار مبادرة المبرّات "قلبي عقلبك"، الّتي تقوم بها كشّافة المبرّات والهيئة النّسائية في المبرات ومجالس صديقات المبرات، في مناطق النّزوح المتنوّعة في لبنان".