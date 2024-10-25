إعصار "دانا" يضرب الساحل الشرقي للهند

ابوظبي - سيف اليزيد - ضربت العاصفة الاستوائية دانا الساحل الشرقي للهند، اليوم الجمعة، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، ما أدى إلى اقتلاع الأشجار ومخاوف بحدوث فيضانات بعد إجلاء نحو 600 ألف شخص.

ووصلت العاصفة إلى اليابسة مساء أمس الخميس، في ولاية أوديشا مصحوبة برياح بلغت سرعتها القصوى نحو 110 كيلومترات في الساعة (68 ميلا في الساعة)، وزوابع بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة(75 ميلاً في الساعة)، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الهندية.

ولم يتم الإبلاغ حتى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، عن حدوث أي وفيات أو أضرار كبيرة.

وتم إجلاء نحو 600 ألف شخص من المناطق شديدة الخطورة في أوديشا مطلع الأسبوع الجاري، كما تم نشر فرق من عمال الإنقاذ والإغاثة استعدادا للعاصفة.

وأغلقت المدارس أبوابها، وألغيت أكثر من مئتي رحلة قطارات وتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمتي أوديشا والبنغال الغربية.

ويقول علماء المناخ إن معدل حدوث العواصف الشديدة يتزايد في جنوب آسيا.

وساهم الاحتباس الحراري في جعل العواصف أكثر حدة وأصبحت غير متوقعة.